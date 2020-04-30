Alexanderfon

Рерайтинг, графика, живопись

Принимаю заказы на рерайтинг, написание интересных, 100% уникальных статей на заказ по самым разным темам. Также работаю в графике и живописи: отрисовка артов, аватарок, стикеров, концепт-арты, картины.

Опыт работы в рерайтинге 3 года; студент живописного отделения.

Пытаюсь заработать на еду и аренду в условиях кризиса, так как, основной мой вид деятельности - татуировка, сейчас, в условиях карантина, маловозможнен - студия закрыта до снятия изоляции.