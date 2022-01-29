Что делать, если есть куча идей по преображению пространства в шедевр, но на своей мебели экспериментировать не хочется?

Привет я Александр, 3D-визуализатор интерьера. Не знаете понравится ли вам будущий интерьер вашей квартиры ? Я сфотографирую ваши идеи

Школа 3D club (обучение моделированию и визуализации)

Знание программ:

-3ds Мax

-Corona render

-Adobe photoshop

-Autocad

Услуги :

Визуализация интерьера

Предметная визуализация

Фотореалистичная визуализация для

каталогов/сайтов

Плюсы работы со мной:

Визуализации высокого уровня

Своевременную обратную связь

Отчеты о ходе работы

3 бесплатные правки

Гарантия окончания работы в срок или раньше

Что важно для работы:

- План с информацией о дверных и оконных проемах, нишах и т.д./чертеж помещения

- План освещения (если есть)

- План расстановки мебели

- Примеры (фото) того, что должно быть (мебель, осветительные приборы, декор и т.д.).

- Информация о желаемых ракурсах

Для удобства можно использовать сайт с готовыми 3D моделями: https://3ddd.ru/3dmodels

Стоимость моей работы 300р/кв.м.

В стоимость входит до 4 итоговых картинок и до 3 правок

Предоплата 40%

Время работы зависит от сложности проекта и подробного тз

Отвечу на все интересующие вопросы , обсудим условия сотрудничества

При заказе от 50кв.м скидка 10%

Скидка на первый заказ 10%

Мои контакты:

Номер телефона: 8-920-940-96-35

VK: https://vk.com/id417787330

Skapy: https://join.skype.com/invite/g3wVusXy6AoI6

WhatsApp: https://wa.me/79209409635