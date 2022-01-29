Александр Виноградов Alexandr-VinAlexandr-Vin
Привет я Александр, 3D-визуализатор интерьера. Не знаете понравится ли вам будущий интерьер вашей квартиры ? Я сфотографирую ваши идеи
Школа 3D club (обучение моделированию и визуализации)
Знание программ:
-3ds Мax
-Corona render
-Adobe photoshop
-Autocad
Услуги :
Визуализация интерьера
Предметная визуализация
Фотореалистичная визуализация для
каталогов/сайтов
Плюсы работы со мной:
Визуализации высокого уровня
Своевременную обратную связь
Отчеты о ходе работы
3 бесплатные правки
Гарантия окончания работы в срок или раньше
Что важно для работы:
- План с информацией о дверных и оконных проемах, нишах и т.д./чертеж помещения
- План освещения (если есть)
- План расстановки мебели
- Примеры (фото) того, что должно быть (мебель, осветительные приборы, декор и т.д.).
- Информация о желаемых ракурсах
Для удобства можно использовать сайт с готовыми 3D моделями: https://3ddd.ru/3dmodels
Стоимость моей работы 300р/кв.м.
В стоимость входит до 4 итоговых картинок и до 3 правок
Предоплата 40%
Время работы зависит от сложности проекта и подробного тз
Отвечу на все интересующие вопросы , обсудим условия сотрудничества
При заказе от 50кв.м скидка 10%
Скидка на первый заказ 10%
Мои контакты:
Номер телефона: 8-920-940-96-35
VK: https://vk.com/id417787330
Skapy: https://join.skype.com/invite/g3wVusXy6AoI6
WhatsApp: https://wa.me/79209409635
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