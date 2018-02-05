Alexandr1604

Александр Стешин Alexandr1604

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написание контента

    $18

    10 постов длиной 600-1000 символов. Так чтобы они не сильно отличались по стилю от предыдущих постов данного аккаунта https://www.instagram.com/blondinka_v_poiske/

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент

    $18

    10 постов длиной 600-1000 символов. Так чтобы они не сильно отличались по стилю от предыдущих постов данного аккаунта https://www.instagram.com/blondinka_v_poiske/

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад