Alexandr4444

Быть полезным людям и нести добро в этот мир.

Интерес к знаниям у меня проявился еще со школьной скамьи. Любимыми предметами для меня были литература, русский, английский язык и рисование. Окончил университет по специальности психология и английский язык. Поэтому, ко мне всегда можно обратиться за помощью в таких направлениях как транскрибация, озвучка текста, копирайтинг, рерайтинг, перед с русского на английский и наоборот, а так же по вопросам создания логотипов, баннеров, шапок и превью для Youtube каналов, переводов чернобелых фото в цветные.