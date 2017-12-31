AlexandrBarannik

Александр Баранников AlexandrBarannik

 
27 летУкраина/Новоград-Волынский
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Копирайт, рерайт, корректор.

РЕЗЮМЕ

Баранников Александр Викторович

Год рождения: 1996

Место проживания: Новоград-Волынский, ул. Советская, 60

Телефон: +380935274707

E-mail: olexandr.barannikov

Желаемый уровень заработной платы: договорной

Цель поиска: получение должности копирайтера, рерайтера, редактора текстов, корректор ( ошибок )

Образование:

НВПЕТ,специальность – программист.

Опыт трудовой и профессиональной деятельности:

должность – копирайтер + рерайтер ( пол года )

Должностные обязанности:

разработка слоганов для фирм и рекламных компаний,

участие в разработке печатных материалов,

разработка наружной рекламы,

составление рекламных статей,

написание рекламных слоганов,

написание статей для Интернет-ресурсов.

Дополнительные профессиональные навык:

•написание и корректировка статей, большой опыт,

•подготовка статей в печатные издания,

•оперативный анализ и поиск информации,

•умение работать оперативно,

•грамотная речь,

•русский язык и украинский язык – профессиональный,быстро читаю и быстро печатаю.

Написание статей