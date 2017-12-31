AlexandrBarannik

Александр Баранников AlexandrBarannikAlexandrBarannik
РЕЗЮМЕ
Баранников Александр Викторович
Год рождения: 1996
Место проживания: Новоград-Волынский, ул. Советская, 60
Телефон: +380935274707
E-mail: olexandr.barannikov
Желаемый уровень заработной платы: договорной
Цель поиска: получение должности копирайтера, рерайтера, редактора текстов, корректор ( ошибок )
Образование:
НВПЕТ,специальность – программист.
Опыт трудовой и профессиональной деятельности:
должность – копирайтер + рерайтер ( пол года )
Должностные обязанности:
разработка слоганов для фирм и рекламных компаний,
участие в разработке печатных материалов,
разработка наружной рекламы,
составление рекламных статей,
написание рекламных слоганов,
написание статей для Интернет-ресурсов.
Дополнительные профессиональные навык:
•написание и корректировка статей, большой опыт,
•подготовка статей в печатные издания,
•оперативный анализ и поиск информации,
•умение работать оперативно,
•грамотная речь,
•русский язык и украинский язык – профессиональный,быстро читаю и быстро печатаю.