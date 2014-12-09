Только качественные переводы!

Языки – украинский,русский, французский, английский, испанский, турецкий,немецкий,азербайджанский, армянский,белорусский, болгарский, грузинский,итальянский, литовский, польский, португальский,словацкий, чешский, арабский, венгерский, греческий, иврит, сербский, шведский, датский, вьетнамский, китайский, фарси, японский.

Выполняю разовые и постоянные проекты.

Неоплачиваемые тестовые задания выполняются только в небольшом объеме – до 500 символов.

e-mail: [email protected]