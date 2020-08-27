AlexandrEl

Здравствуйте, я рад вас здесь видеть!

Я и моя команда профессиональных дизайнеры всегда вам поможет. Мы умеем:

- UX/UI, адаптивный, продуманный дизайн и редизайн сайтов.

-Создание landing page.(Figma, Photoshop, XD)

- Баннеры любых направлений.

- Обложки для VK (вконтакте), YouTube, Instagram, ОК (одноклассники), и тп.

-Adobe PS, Ae, Pr

-Графика, Видеомонтаж

-Верстка, Анимация, HTML CSS, Иллюстрирование

-3 D M O D E L L E R

-3 D A N I M A T O R

-A R / V R P R O J E C T S

-Высокополигональное и низкополигональное моделирование

- Развертка

- Запекание карт -

Текстурирование (PBR, Hand-paint)

- Экспорт модели и ее настройка в сцене (Unity, Unreal Engine 4)

- Musical design

-Videogame Developer/2D animation

Сделаем все в лучшем виде. Наш слоган:" Сделаем все, чтобы вы остались довольны ".

Наши работы:

https://freelance.ru/katerinapavelchak

https://www.artstation.com/oliapt