AlexandrEl

Я и моя команда профессиональных дизайнеры всегда вам поможет. Мы умеем:
- UX/UI, адаптивный, продуманный дизайн и редизайн сайтов.
-Создание landing page.(Figma, Photoshop, XD)
- Баннеры любых направлений.
- Обложки для VK (вконтакте), YouTube, Instagram, ОК (одноклассники), и тп.
-Adobe PS, Ae, Pr
-Графика, Видеомонтаж
-Верстка, Анимация, HTML CSS, Иллюстрирование
-3 D M O D E L L E R
-3 D A N I M A T O R
-A R / V R P R O J E C T S
-Высокополигональное и низкополигональное моделирование
- Развертка
- Запекание карт -
Текстурирование (PBR, Hand-paint)
- Экспорт модели и ее настройка в сцене (Unity, Unreal Engine 4)
- Musical design
-Videogame Developer/2D animation
Сделаем все в лучшем виде. Наш слоган:"Сделаем все, чтобы вы остались довольны".
Наши работы:
https://freelance.ru/katerinapavelchak