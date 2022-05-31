AlexandrHolodkov

Специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads. Создание турбо-сайтов и Landing - Page

Я интернет-маркетолог. Если вы только начали свой бизнес или занимаетесь своим делом какое-то время, но у вас по прежнему мало клиентов, то Вам нужно помочь! Продвижение товаров и услуг в интернете это то что Вам нужно! Создаю турбо-сайтов от Яндекса и Landing – Page на Tilde, настраиваю контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads. Добиваюсь максимально дешевых заявок. Делаю свою работу качественно, так как моя цель это долгосрочное сотрудничества(ведение ваших рекламных компаний и сайтов)!