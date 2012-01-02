Образование высшее, ТУСУР, г. Томск, инженер информатики и информационных технологий.

Языки программирования:

С/С++ (MFC, API), ASP.NET, ASP, PHP, Java Script, немного знаком с Perl

Базы данных:

MySQL, Acces, IBM DB2, MS SQL

Другое:

Опыт в создании сайтов с "нуля" (дизайн, нарезка, верстка). Делал сайты на PHP+MySQL и ASP+Access, знаю HTML (имеются навыки заточки сайтов под различные браузеры), CSS, XML+XSL. Хорошее знание Adobe Photoshop, Illustrator, Corel. Верстка как ручная так и при помощи Dreamweaver. Опыт удаленной работы.