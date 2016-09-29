AlexandrKor

Работа с фото,предметная ретушь для интернет магазинов 3 года опыт работы

Корсиков Александр Юрьевич

Дата рождения-1993.09.20

Город Одесса,Украина

ВУЗ-ОНАС им. А.С Попова

Образование-Бакалавр (Инженер радиотехники и телекоммуникаций)

КА ШАГ-Графика и Дизайн

Предпочтительный формат для работы на пример xmp. и тд. для начальной обработке в CAMERA RAW (Не принципиально подходят все форматы изображения-БЕЗ ПРОБЛЕМ )