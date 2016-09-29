AlexandrKor

Корсиков Александр Юрьевич
Дата рождения-1993.09.20
Город Одесса,Украина
ВУЗ-ОНАС им. А.С Попова
Образование-Бакалавр (Инженер радиотехники и телекоммуникаций)
КА ШАГ-Графика и Дизайн
Предпочтительный формат для работы на пример xmp. и тд. для начальной обработке в CAMERA RAW (Не принципиально подходят все форматы изображения-БЕЗ ПРОБЛЕМ)
Опыт работы:Работа в интернет магазинах и торговых площадках с 2013 года.Предметная фотография и ее дальнейшая ретушь для заливки в интернет магазины.Максимальное сжатии фотографии в размере с минимальной потерей качества для более быстрого и удобного простомтра через гаджеты,так же экономит место на хосте. Ретушь фотографии по предпочтениям заказчика и ориентируясь на специфику товара.Манипулирование изображения,цветокоррекция фотографии,ЗАМЕНА Background(Заднего Фона),Ретушь Пыли,Царапин,Различных дефектов.Смена размера.Последний год введу магазин мобильных аксессуаров http://mobioptom.com/ (ПРИМЕЧАНИЕ Фотографии в данном интернет магазине не все сделаны лично мной и оставляют желать лучшего,все фотографии отретушированы в максимально сжатые сроки соответственно доведены не до полного идеала,Качество обработки зависит от сроков(времени)которое вы готовы выделить на работу и от специфики товара так например если вы хотите чисто белый фон и сам продукт белого цвета это займет больше времени(Самый банальный пример).Перед согласованием работы полностью поддерживаю ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ чтоб откинуть оставшиеся сомнения в качестве и выполнении работы.