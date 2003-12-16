AlexandrKoshelev

Я, Кошелев Александр, оказываю услуги по созданию продвижению ваших проектов, обсудим любые детали и ваши пожелания, пишите.

Здравствуйте!

Я, Кошелев Александр, я занимаюсь разработкой и продвижением игровых серверов в SAMP/CRMP/MTA, также имею навыки программирования. Помогаю всем желающим развивать свой игровой проект.

Предоставляю услуги дизайнера любой сложности за минимальную цену. Сделаю все так как интересует заказчика. Подстраиваюсь под ваш бюджет и ваши пожелания. Активно выполняю заказы на создание сообществ ВКонтакте и наполнением их контентом и привлечением в них активной аудитории, заинтересованной вашими услугами или же товарами.

Готов к долгосрочным проектам и дальнейшему сотрудничеству.

Над вашим заказом работаю до того момента пока вы не будете им полностью довольны.

Обсудим любые детали и ваши пожелания, пишите.