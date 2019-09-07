AlexandrMerser

Веб-разработчик (фронт-энд)

Привет! Меня зовут Александр. Я – Веб-разработчик. Могусделать сайт-визитку, landing-page, long-page, верстку интернет-магазина.

Мои навыки - HTML, CSS, SASS, SCSS, JavaScript, Jquery. Делаю качественную

вёрстку по БЭМ. Все будет сделано по блокам, элементам, модификаторам, что

упрощает процесс дальнейших правок. В работе использую препроцессор scss, все

блоки и элементы будут разбиты по отдельным файлам для простоты правок, что

потом будет собираться в единый css с помощью GULP. Использую современные

подходы вёрстки с помощью flex-ов, при необходимости могу задействовать гриды.

Подключу требуемые плагины или слайдеры, либо, если требуется, сделаю на

нативном js многие элементы на Вашем сайте. В сборке GULP-а есть плагины

оптимизирующие изображения, которые сжимают картинки без потери качества, чтобы

Ваш сайт очень быстро загружался.