AlexandrMerser

Привет! Меня зовут Александр. Я – Веб-разработчик. Могусделать сайт-визитку, landing-page, long-page, верстку интернет-магазина.
Мои навыки - HTML, CSS, SASS, SCSS, JavaScript, Jquery. Делаю качественную
вёрстку по БЭМ. Все будет сделано по блокам, элементам, модификаторам, что
упрощает процесс дальнейших правок. В работе использую препроцессор scss, все
блоки и элементы будут разбиты по отдельным файлам для простоты правок, что
потом будет собираться в единый css с помощью GULP. Использую современные
подходы вёрстки с помощью flex-ов, при необходимости могу задействовать гриды.
Подключу требуемые плагины или слайдеры, либо, если требуется, сделаю на
нативном js многие элементы на Вашем сайте. В сборке GULP-а есть плагины
оптимизирующие изображения, которые сжимают картинки без потери качества, чтобы
Ваш сайт очень быстро загружался.