Верстка html-css, интеграция DLE, WP, jQuery
Icq: 10647989четыре
Skype: stepovoysg
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Cёрч - http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=567741&page=13
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