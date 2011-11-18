AlexandrSG

Александр Степовой AlexandrSG

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Верстка html-css, интеграция DLE, WP, jQuery

Icq: 10647989четыре

Skype: stepovoysg

Отзывы:

Cёрч - http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=567741&page=13

Фриланс - http://www.free-lance.ru/users/AlexandrSG

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