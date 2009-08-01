AlexandrSmoke

Александр Смоктунович AlexandrSmokeAlexandrSmoke
СМОКТУНОВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Дата рождения: 02 июля 1988 г.
Адрес: г. Белая Церковь, Украина
Телефон: (063)-454-88-30
e-mail: [email protected]
Цель: получение работы контент-менеджера
Опыт работы:
1.08.2009 – 31.05.2010 ТОВ «Новини Київщини», журналист.
28.06.2011 – 10.10.2011 – газета «Новини Людмили Дригало», журналист.
20.05.2011 – 1.03.2012 модератор контента в популярном on-line торговом центре wikimart.ru.
Выполняемые задачи:
НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТА:
Создание моделей, описание, исправление, дополнение характеристик товаров, поиск информации о товарах, склейка дублирующих моделей, расклейка некорректных моделей, перенос товаров в соответствующие категории, поиск нужных фотографий товаров.
Причина смены места работы – сокращение штата.
Знание языков
Русский, украинский – в совершенстве, английский (intermediate level).
Другие навыки
Уверенный пользователь ПК, написание статей, корректировка текстов.
Образование: Высшее, КНУКіМ, Белоцерковская филия менеджмента и бизнеса, специальность «менеджер международного туризма» (бакалавр).
Личностные данные: ответственность, исполнительность, наработанный опыт в быстром ориентировании по техническим данным товара.
Другое: веду здоровый образ жизни. Хобби: литература, пляжное регби, фитнес, музыка.
Готовность приступить к работе: прямо сейчас