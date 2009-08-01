AlexandrSmoke

Александр Смоктунович AlexandrSmoke

 
35 летУкраина/Белая Церковь
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

СМОКТУНОВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения: 02 июля 1988 г.

Адрес: г. Белая Церковь, Украина

Телефон: (063)-454-88-30

e-mail: [email protected]

Цель: получение работы контент-менеджера

Опыт работы:

1.08.2009 – 31.05.2010 ТОВ «Новини Київщини», журналист.

28.06.2011 – 10.10.2011 – газета «Новини Людмили Дригало», журналист.

20.05.2011 – 1.03.2012 модератор контента в популярном on-line торговом центре wikimart.ru.

Выполняемые задачи:

НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕНТА:

Создание моделей, описание, исправление, дополнение характеристик товаров, поиск информации о товарах, склейка дублирующих моделей, расклейка некорректных моделей, перенос товаров в соответствующие категории, поиск нужных фотографий товаров.

Причина смены места работы – сокращение штата.

Знание языков

Русский, украинский – в совершенстве, английский (intermediate level).

Другие навыки

Уверенный пользователь ПК, написание статей, корректировка текстов.

Образование: Высшее, КНУКіМ, Белоцерковская филия менеджмента и бизнеса, специальность «менеджер международного туризма» (бакалавр).

Личностные данные: ответственность, исполнительность, наработанный опыт в быстром ориентировании по техническим данным товара.

Другое: веду здоровый образ жизни. Хобби: литература, пляжное регби, фитнес, музыка.

Готовность приступить к работе: прямо сейчас

Написание статей