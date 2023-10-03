Создаю вашу прекрасную задумку визуальной части сайта!

Доброго времени суток!

Не так давно я начал серьёзно думать о веб разработке, как о доходе. Ранее это было не более чем хобби, мне очень нравилось писать код, время от времени после работы развлекался в блокноте. После малого количества времени сам не заметил, как я уже могу создать в редакторе кода более менее рабочий, полноценный сайт!

Я бросил основную работу и переехал, теперь мой путь - фронтенд разработка. В данный момент я уже во многом преуспел и владею достаточным количеством знаний, чтобы монетизировать свой труд. Я готов сделать все, чтобы моя работа полностью соответствовала вашим желаниям и даже выше! Даже если возникнут трудности, малопонятные моменты в процессе работы, я довожу дело до конца, найду / придумаю решение любой проблемы, предложу альтернативу при необходимости, творческому человеку все по силам!

HTML, CSS, препроцессор SCSS (SASS), БЭМ, Адаптивность, Кроссбраузерность, Flexbox, Grid, и пока что базовые знания JavaScript ( уже в процессе глубокого изучения, но для задач в верстке проблем нет )! К сожалению ( или к счастью ) я перфекционист, и просто физически не смогу написать плохой продукт. ГАРАНТИРУЮ - исправлю все возможные ошибки / недочеты которые были замечены, после передачи архива в течении недели!