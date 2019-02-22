Alexandr_Bazilov

Функционал: Есть расширение для файрфокса "MultiFox", там выбираются аккаунты для написания постов в инстаграмме. Необходимо, чтобы макрос выбирал аккаунты по порядку 1,25,2,24,3,23 и до тех пор, пока не закончатся комментарии, которые вписаны в файл, либо опубликованы ...