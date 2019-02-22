Alexandr_Bazilov

После обновления версии PHP сайт перестал работать. требуется устранить проблему. Стоимость решения задачи обсуждается. Работы необходимо провести в кратчайшие сроки.
Александр Базилов Alexandr_BazilovAlexandr_Bazilov
35 летУкраина/Ялта
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Функционал: Есть расширение для файрфокса "MultiFox", там выбираются аккаунты для написания постов в инстаграмме. Необходимо, чтобы макрос выбирал аккаунты по порядку 1,25,2,24,3,23 и до тех пор, пока не закончатся комментарии, которые вписаны в файл, либо опубликованы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. У нас есть задачка, сверстать новую версию для главной страницы нашего проекта. Десктоп + моб. версия Дизайн пришлю каждому заинтересованному в переписке.HTML-верстка33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта Paint-centr Движок: Джумла Дизайн должен быть простой и современный, структуру не меняем, примеры ниже: planetakrasok kraski vseinstrumenti isolux 220-volt Прошу сразу писать стоимостьДизайн сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад