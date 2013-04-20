Александр Полунин Alexandr_IAlexandr_I
27 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Работаю исключительно в Paint.NET (Фотошоп категорически призераю)
Начинающий арт и веб дизайнер
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- "Проект О-сознание"131 просмотр
- Эскиз "Проект О-сознание"136 просмотров
- Форум сайта "www.stalker-lm.3dn.ru"116 просмотров
- STALKERS mod107 просмотров
- Last Mercenary124 просмотра
- Clear Sky118 просмотров
- Припять-1206 просмотров
- Припять-2173 просмотра