Alexandr_I

Александр Полунин Alexandr_I

 
27 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Работаю исключительно в Paint.NET (Фотошоп категорически призераю)

Начинающий арт и веб дизайнер

Photoshop
Портфолио