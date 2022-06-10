Alexandr_Mr

Здравствуйте,меня зовут Александр.Живу в городе Минске.Не так давно прошёл курсы от Skillbox на профессию таргетолога.Ищу работодателей для сбора своего портфолио первые проекты буду брать за минимальную плату или с оплатой только РК об этом уже договоримся на встрече(скайп либо личная).Из того что имею:▶Огромный багаж теории,который так и хочется применить в практике▶Сертификаты GA и ЯМ▶Огромною трудолюбие и быстрая адаптация ко всем трудностям Буду ждать ваших сообщений