Александр Бабицин Alexandr_QuicklyAlexandr_Quickly
20 летРоссия/Нягань
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Твой бренд-дизайнер
Профессиональный бренд-дизайнер. Работаю с Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Ответственный работник и просто хороший парень. В список моих услуг входит:
1. Создание и доработка логотипа
2. Нейминг (Создание названия)
3. Создание визиток
4. Создание флаеров, листовок
5. Создание фирменных бланков
6. Создание слоганов
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Портфолио
- Логотип компании эко-топливо62 просмотра
- Логотип снегоуборочной компании43 просмотра
- Логотип "Попытка"34 просмотра
- Логотип пончиков31 просмотр
- Логотип приложения для медитации25 просмотров
- Логотип лотереи47 просмотров
- Логотип боулинга38 просмотров
- Логотип Барбершопа38 просмотров