Твой бренд-дизайнер

Профессиональный бренд-дизайнер. Работаю с Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Ответственный работник и просто хороший парень. В список моих услуг входит:

1. Создание и доработка логотипа

2. Нейминг (Создание названия)

3. Создание визиток

4. Создание флаеров, листовок

5. Создание фирменных бланков

6. Создание слоганов