Alexandr_Tsimbal

Врожденная грамотность, идеальный литературный русский язык.

Работаю корректором и редактором с 2010 года.

Обширный опыт редактуры и корректуры текстов различной стилистики и тематики, в том числе со специализированной лексикой.

Начинал с должности редактора портала "Наш город", фриланс-редактуры, отвечал за тексты на крупном международном форуме. Работал редактором архива на центральном телевидении.

В портфолио - масса текстов для государственных и не только компаний.