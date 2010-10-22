Здравствуйте!
Гарантирую написание интересных текстов, которые будут отличаться:
1. уникальностью
2. возможностью легкого восприятия и усвоения
3. подачей с разных ракурсов
4. убедительным описанием
5. индивидуальным подходом к каждой теме
6. выявлением сути
7. ориентацией на различные типы аудиторий
8. емкостью слов
9. грамотностью написания
Умению в любой информации находить «изюминку» и подчеркивать ее, создавать «вкусное» описание, обычные и необычные образы, вплоть до сюрреалистических, использование при необходимости и уместности ненавязчивого юмора, ориентированного на различные типы аудиторий.
Характерно постоянное развитие, быстрое реагирование, работа с большими объемами информации.
Незаконченное высшее образование: ЕГУ г.Вильнюс