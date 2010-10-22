Здравствуйте!

Гарантирую написание интересных текстов, которые будут отличаться:

1. уникальностью

2. возможностью легкого восприятия и усвоения

3. подачей с разных ракурсов

4. убедительным описанием

5. индивидуальным подходом к каждой теме

6. выявлением сути

7. ориентацией на различные типы аудиторий

8. емкостью слов

9. грамотностью написания

Умению в любой информации находить «изюминку» и подчеркивать ее, создавать «вкусное» описание, обычные и необычные образы, вплоть до сюрреалистических, использование при необходимости и уместности ненавязчивого юмора, ориентированного на различные типы аудиторий.

Характерно постоянное развитие, быстрое реагирование, работа с большими объемами информации.

Незаконченное высшее образование: ЕГУ г.Вильнюс