AlexandraBorodko

Образование Основное: ГОУ ВПО Пятигорский Государственный Лингвистический Университет

Специальность: Перевод и переводоведение; Переводчик 2 ин.яз. Диплом с отличием.

Квалификация: английский и немецкий языки,

устный и письменный, последовательный и синхронный перевод, практика перевода различной тематики (с медицинской, юридической, технической и др. терминологией, художественный перевод), теория перевода, межкультурная коммуникация.

Дополнительное образование: среднее музыкальное образование, аттестат с отличием.

Курсы «Менеджмент в сфере ресторанного бизнеса»

Сент.2007 г.-2010 г.: диплом с отличием о втором высшем образовании по специальности «Менеджмент в сфере туристического бизнеса и гостиничного хозяйства»; Семинар – тренинг «Менеджмент в сфере международного туризма».

Опыт работы:

(название организации, должность, время работы) Судоходная компания ООО «Водоходъ» г. Москва, бармен, 2007 г.;

Строительная компания «Нарсана» г. Кисловодск, переводчик, 2009 г.;

ООО «Coca-Cola» с. Солуно-Дмитриевское, ассистент-переводчик Ген. Директора, 2010 г.

Опыт устного перевода в сфере туризма. Опыт письменного перевода в сфере художественного перевода.

Владение иностранными языками, уровень владения Русский язык – родной; английский язык - устный, письменный – свободный; немецкий язык – устный, письменный – рабочий;

Владение компьютером Опытный пользователь: операционные системы MS Windows, программы MS Office: Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer и др. TRADOS. Чертежи в Archicad. Multitran, Lingvo, Adobe Acrobat.