AlexandraEktova

Студент Минского государственного лингвистического университета, победитель Республиканской олимпиады по английскому языку, участник программы Youth leadership program по обмену студентами с Америкой. Ежегодно посещаю Ирландию и имею опыт устного переводчика. У меня достаточно свободного времени, чтоб посвятить его различным проектам, связанным с переводом. Пунктуальна, аккуратна, ответственна. Начинающий фрилансер, готова исполнять проекты по минимальной цене или бесплатно в зависимости от сложности материала.