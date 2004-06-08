AlexandraHyde

Александра Краснова AlexandraHydeAlexandraHyde
19 летРоссия/Краснотурьинск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Меня зовут - Александра!
Монтирую видео на протяжении 6 лет, сделаю ваши видео красивыми, наложу красивые переходы, цветокоррекцию, красивый текст. Могу использовать ваши видео для портфолио, поэтому прошу любить и жаловать. Говорите о всех недостатках в работе, я всё выслушаю и подкорректирую, чтобы добиться нужного результата. Монтирую в Sony Vegas Pro 14.
Действие аккаунта приостановлено!