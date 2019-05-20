AlexandraLih

Образование: КУ им. Бориса Гринченка, изобразительное искусство.Занимаюсь дизайном логотипов, визиток, иконок, рекламных постов, фирменного стиля, принтов, листовок и т.д., Создаю флэт иллюстрации, но также отхожу в разные стилистики.https://www.behance.net/sashaosnov9a01Пример айдентики мероприятия:https://www.behance.net/gallery/77220081/Brand-Identity-for-IFDРекламные посты для Фейсбук и Инстаграм:https://www.behance.net/gallery/78854771/Social-Media-Creatives-PostsВ свободное время путешествую автостопом и набираюсь вдохновения:)Живую меня можно найти тут: https://instagram.com/sasha_lihachova