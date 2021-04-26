AlexandraLos

Сторисмейкер

Я - сертифицированный сторисмейкер! Предоставляю услуги по упаковке профиля в Инстаграмм! В мои услуги входит: ✔Анализ целевой аудитории;✔Составление контент-плана для сторис;✔Визуальное оформление страницы;✔Оформление шапки профиля;✔Оформление постов и сторис (в том числе игры для сторис, опросы и т.п);Могу взять на себя полное ведение странички, или можем рассмотреть частичное предоставление услуг. Ответственно подхожу к своей работе, и готова вам помочь освободить своё время, для более важных задач, взяв на себя работу с развитием вашей странички☺Очень буду рада сотрудничеству и любой обратной связи! Если мои услуги вас заинтересуют, вы всегда можете мне написать в what’s app, telegram по телефону 79624479541.