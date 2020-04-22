AlexandraMihay

Образование (высшее, очная форма):
- Новгородский государственные университет имени Ярослава Мудрого, специальность "биология";
- 1 год по обмену в Университете города Нови-Сад, Сербия, природно-математический факультет, специальность "биология";
- курс сербского языка (уровень С1 - профессиональный) в Летней школе сербского языка, философский факультет университета города Нови-Сад, Сербия.
Опыт работы с переводами 6 месяцев:
- работа с бюро переводов;
- перевод статей по биологии, на общую тематику, заказы на строительную тематику.
Навыки и качества:
- знание сербского (профессиональный уровень) и английского (средний уровень) языков,
- владение компьютером на уровне продвинутого пользователя (Word, Excel, PowerPoint),
- готовность и умение быстро учиться новому,
- ответственность,
- пунктуальность,
- педантичность,
- высокая скорость работы,
- грамотная речь,
- коммуникабельность,
- честность.