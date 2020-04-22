AlexandraMihay

Перевод сербский-русский, русский-сербский. Направления: естественные науки, общая тематика. Корректура, редактура текстов на рус.яз.

Образование (высшее, очная форма):

- Новгородский государственные университет имени Ярослава Мудрого, специальность "биология";

- 1 год по обмену в Университете города Нови-Сад, Сербия, природно-математический факультет, специальность "биология";

- курс сербского языка (уровень С1 - профессиональный) в Летней школе сербского языка, философский факультет университета города Нови-Сад, Сербия.

Опыт работы с переводами 6 месяцев:

- работа с бюро переводов;

- перевод статей по биологии, на общую тематику, заказы на строительную тематику.

Навыки и качества:

- знание сербского (профессиональный уровень) и английского (средний уровень) языков,

- владение компьютером на уровне продвинутого пользователя (Word, Excel, PowerPoint),

- готовность и умение быстро учиться новому,

- ответственность,

- пунктуальность,

- педантичность,

- высокая скорость работы,

- грамотная речь,

- коммуникабельность,

- честность.