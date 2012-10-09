художник-иллюстратор из владивостока

Петрук Александра Александровна

Дата рождения: 20 марта 1983 г. Гражданство и место жительства: Россия, г. Владивосток Телефон:+7 (904) 621-03-47 Эл. почта: [email protected]

Желаемый график работы: удаленная работа, по договоренности

Образование

2005 г.Дальневосточный Государственный УниверситетИнститут Иностранных ЯзыковСпециальность: Филолог-преподаватель английского языка и литературы

Опыт работы

2005 — 2008 г.Фриланс.Должность: Дизайнер, худоджник.— Создание иллюстраций для веб-сайтов и печатных изданий— Разработка логотипов

2008 — 2012 г.ООО «ХотЛава», г. Владивосток.Должность: Художник-разработчик компьютерных игр— Создание иллюстраций для компьютерных игр— Разработка окружения (игровых экранов) для компьютерных игр— Работа над концептом персонажей к компьютерным играм— Отрисовка плакатов и рекламных баннеров

Профессиональные навыки и знания

Знание основ академического рисунка

Умение рисовать рукой (не на компьютере)

Умение работать в разных техниках (акварель, гуашь, пастель, акрил, карандаш, ч\б графика шариковой ручкой)

Опыт в созданий качественных иллюстраций

Умение работать в разных стилях

Умение укладываться в срок

Умение создавать иллюстрации в компьютерных программах

ПК — опытный пользователь

Знание иностранных языков

Английский язык — свободное владение

Прочее

Умение работать быстро

Заинтересованность в результате

Увлеченность процессом рисования

Умение понять заказчика

Хобби — рисование