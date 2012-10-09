Александра AlexandraPetrukAlexandraPetruk
Петрук Александра Александровна
Дата рождения: 20 марта 1983 г. Гражданство и место жительства: Россия, г. Владивосток Телефон:+7 (904) 621-03-47 Эл. почта: [email protected]
Желаемый график работы: удаленная работа, по договоренности
Образование
2005 г.Дальневосточный Государственный УниверситетИнститут Иностранных ЯзыковСпециальность: Филолог-преподаватель английского языка и литературы
Опыт работы
2005 — 2008 г.Фриланс.Должность: Дизайнер, худоджник.— Создание иллюстраций для веб-сайтов и печатных изданий— Разработка логотипов
2008 — 2012 г.ООО «ХотЛава», г. Владивосток.Должность: Художник-разработчик компьютерных игр— Создание иллюстраций для компьютерных игр— Разработка окружения (игровых экранов) для компьютерных игр— Работа над концептом персонажей к компьютерным играм— Отрисовка плакатов и рекламных баннеров
Профессиональные навыки и знания
Знание основ академического рисунка
Умение рисовать рукой (не на компьютере)
Умение работать в разных техниках (акварель, гуашь, пастель, акрил, карандаш, ч\б графика шариковой ручкой)
Опыт в созданий качественных иллюстраций
Умение работать в разных стилях
Умение укладываться в срок
Умение создавать иллюстрации в компьютерных программах
ПК — опытный пользователь
Знание иностранных языков
Английский язык — свободное владение
Прочее
Умение работать быстро
Заинтересованность в результате
Увлеченность процессом рисования
Умение понять заказчика
Хобби — рисование
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