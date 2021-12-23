AlexandraPovolya

Веб-дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Александра!

Я занимаюсь созданием САЙТОВ около 2х лет. Есть опыт работы в маркетинговом агенстве (в агенстве работала около года, разрабатывала сайты и лендинги для различных ниш)

Мой сайт-визитка:

http://alexandra-vebdes.tilda.ws/

Создаю индивидуальный дизайн в Tilda, современные сайты по всем принципам маркетинга.

В мои услуги входит:

* уникальный дизайн-концепт

* верстка на стандартных и Zero блоках Тильды при помощи Figma

* анимация любой сложности

* адаптация под все виды устройств

* подключение форм заявок и CRM

* базовая SEO оптимизация

* подключение домена

Сайт, который набрал очень большую конверсию:

https://www.prosecco-bar-pr11.ru/

Мое портфолио:

https://www.behance.net/apovolyakod3d7

Мой принцип работы:

В первую очередь я провожу небольшой бриф (переговоры для уточнения всех деталей).

В течение суток отправляю на согласование примерный вариант структуры и дизайна.

Работа без договора по желанию, но в любом случае предоставлю чек об оплате (оформлена самозанятость).

По окончанию работы В ПОДАРОК записываю подробные видео-ответы на все возникающие вопросы (как пользоваться личным кабинетом и т.п.).