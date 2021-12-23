AlexandraPovolya

Здравствуйте! Меня зовут Александра!
Я занимаюсь созданием САЙТОВ около 2х лет. Есть опыт работы в маркетинговом агенстве (в агенстве работала около года, разрабатывала сайты и лендинги для различных ниш)
Мой сайт-визитка:
http://alexandra-vebdes.tilda.ws/
Создаю индивидуальный дизайн в Tilda, современные сайты по всем принципам маркетинга.
В мои услуги входит:
* уникальный дизайн-концепт
* верстка на стандартных и Zero блоках Тильды при помощи Figma
* анимация любой сложности
* адаптация под все виды устройств
* подключение форм заявок и CRM
* базовая SEO оптимизация
* подключение домена
Сайт, который набрал очень большую конверсию:
https://www.prosecco-bar-pr11.ru/
Мое портфолио:
https://www.behance.net/apovolyakod3d7
Мой принцип работы:
В первую очередь я провожу небольшой бриф (переговоры для уточнения всех деталей).
В течение суток отправляю на согласование примерный вариант структуры и дизайна.
Работа без договора по желанию, но в любом случае предоставлю чек об оплате (оформлена самозанятость).
По окончанию работы В ПОДАРОК записываю подробные видео-ответы на все возникающие вопросы (как пользоваться личным кабинетом и т.п.).