AlexandraStudio

Александра Вшивцева AlexandraStudio

 
29 летРоссия/Киров
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Web-программист

- Разработка сайтов следующих типов: корпоративный сайт, промо-сайт, сайт продуктов и услуг, интернет-магазин, Landing Page.

- Кроссбраузерная верстка. 

- Поддержка существующих сайтов.

- Мониторинг доступности ресурса.

- Оптимизация сайтов.

- Контент-менеджер.

- Автоматизация бизнес-процессов в CRM-системе Битрикс24.

- Настройка портала Битрикс24.