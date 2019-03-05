AlexandraStudio

Александра Вшивцева AlexandraStudioAlexandraStudio
29 летРоссия/Киров
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Web-программист
- Разработка сайтов следующих типов: корпоративный сайт, промо-сайт, сайт продуктов и услуг, интернет-магазин, Landing Page.
- Кроссбраузерная верстка.
- Поддержка существующих сайтов.
- Мониторинг доступности ресурса.
- Оптимизация сайтов.
- Контент-менеджер.
- Автоматизация бизнес-процессов в CRM-системе Битрикс24.
- Настройка портала Битрикс24.
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