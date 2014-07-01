Иваненко Александра Игоревна
Дата рождения: 08.09.1992 г.р.
Место рождения: г. Киев
Моб. Телефон: (063)-565-22-39
E-mail: [email protected]
Опыт работы:
2013 год - Волонтер в Transparency International
2013 год - Волонтер в UNDP in CBA project
2013 год - Разработка проекта «Креативное пространство» - создание Интернет – портала для реализации продукции «хенд-мейд» произведенной женщинами, проживающими в сельской местности (Победитель специального конкурса компании МЕТИНВЕСТ «Территория предпринимательства»)
2013 год - Разработка системы тестирования стажеров для компании Philip Morris Ukraine (в рамках специального конкурса международной организации ENACTUS)
2011 год - Разработка производственно-экономической модели майоликового мини-завода
2009 год - Написание бизнес-плана для частной мини хлебопекарни
Образование:
Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана
Факультет: Информационных систем и технологий
Специальность: экономическая кибернетика (магистр)
Дата окончания: июнь 2014 года
Компьютерные навыки:
MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, Project). Adobe Photoshop, Illustrator Специализированные программы: GPSS, Anylogik, Madkit, Mathcad, Project Expert
Участие в конференциях и конкурсах:
2013 год, -Победитель специального конкурса компании МЕТИНВЕСТ «Территория предпринимательства» (ENACTUS Ukraine)
Победитель всеукраинской научной конференции молодых ученых и аспирантов, КНУТД, 2011 год, - секция экономической кибернетики
Участник международной научно-практической конференции "Информационные технологии, системный анализ и моделирование социально-экономических систем", НАУ
Постоянный участник научно-практических конференций 2009-2013 год
Участие в общественной жизни:
Капитан команды университета программы ENACTUS
Организатор и куратор проекта «Профессиональные навыки для молодых специалистов всех областей экономических знаний»
Староста академической группы
Главный редактор газеты факультета
Более 15 публикаций в научных изданиях (3 научных статьи в изданиях ВАК)
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