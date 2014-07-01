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Иваненко Александра Игоревна

Дата рождения: 08.09.1992 г.р.

Место рождения: г. Киев

Моб. Телефон: (063)-565-22-39

E-mail: [email protected]

Опыт работы:

2013 год - Волонтер в Transparency International

2013 год - Волонтер в UNDP in CBA project

2013 год - Разработка проекта «Креативное пространство» - создание Интернет – портала для реализации продукции «хенд-мейд» произведенной женщинами, проживающими в сельской местности (Победитель специального конкурса компании МЕТИНВЕСТ «Территория предпринимательства»)

2013 год - Разработка системы тестирования стажеров для компании Philip Morris Ukraine (в рамках специального конкурса международной организации ENACTUS)

2011 год - Разработка производственно-экономической модели майоликового мини-завода

2009 год - Написание бизнес-плана для частной мини хлебопекарни

Образование:

Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана

Факультет: Информационных систем и технологий

Специальность: экономическая кибернетика (магистр)

Дата окончания: июнь 2014 года

Компьютерные навыки:

MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, Project). Adobe Photoshop, Illustrator Специализированные программы: GPSS, Anylogik, Madkit, Mathcad, Project Expert

Участие в конференциях и конкурсах:

2013 год, -Победитель специального конкурса компании МЕТИНВЕСТ «Территория предпринимательства» (ENACTUS Ukraine)

Победитель всеукраинской научной конференции молодых ученых и аспирантов, КНУТД, 2011 год, - секция экономической кибернетики

Участник международной научно-практической конференции "Информационные технологии, системный анализ и моделирование социально-экономических систем", НАУ

Постоянный участник научно-практических конференций 2009-2013 год

Участие в общественной жизни:

Капитан команды университета программы ENACTUS

Организатор и куратор проекта «Профессиональные навыки для молодых специалистов всех областей экономических знаний»

Староста академической группы

Главный редактор газеты факультета

Более 15 публикаций в научных изданиях (3 научных статьи в изданиях ВАК)