Alexandra_K

Бодрое время суток, господа!

Рекламщик и художник с чувством юмора и опытом работы журналистом, свежая кровь к Вашим услугам! :)

работаю качественно и грамотно. Копирайтинг, Рерайтинг, Нейминг, Слоганы, Новости, Статьи, Речи, Иллюстрации и Рисунки.

Все статьи построчно проверяются на уникальность в Яндексе (или любой другой антиплагиатной системе по требованию заказчика). Также возможно превратить недоработанную идею в полноценный текст, повышая его читабельность.

90% вашего успеха зависят от первого впечатления, которое вы сумеете произвести на свою аудиторию, - она же состоит из потенциальных клиентов. Мое дело показать сильные и наиболее выигрышные стороны вашего дела, скажем так под светом софитов. Человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит, или услышит об этом.

ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЮ ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЗ (технического задания)

Если хотите что-то уточнить при помощи Skype, то в запросе авторизации указывайте, пожалуйста, кто Вы и по какому вопросу, поскольку пустые запросы и запросы, сопровождаемые фразой «Вы тут?» игнорируются. Но лучше всего перед запросами, оставить приватное сообщение на электронной почте.

С уважением,

Александра Краузе