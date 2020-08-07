Alexandra_M_T

Копирайтер

﻿Меня зовут Александра, я копирайтер.

* Напишу для вас тексты для:

- соцсетей

- e-mail рассылок, рассылок в мессенджерах

- СМИ (рецензии, заметки, пресс-релизы)

- презентаций

* Разработаю Ваше уникальное торговое предложение

* Сформулирую призыв к действию

* Проанализирую Вашу целевую аудиторию

* Составлю контент-стратегию

Мои тексты увеличат ваши продажи минимум на 20 процентов.

Имею высшее экономическое образование.

Прошла двухмесячный курс "Профессия копирайтер" от Академии интернет-профессий Feedback:

- Мастер-класс от Стаса Гуревского, основателя агентства GrafMedia

- Мастер-класс от Марии Синюковой, автора самого большого блога о копирайтинге, журналиста.

- Мастер-класс от Натальи Дмитриевой, основателя онлайн-школы "Простой копирайтинг".