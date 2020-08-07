Alexandra_M_T

Меня зовут Александра, я копирайтер.
* Напишу для вас тексты для:
- соцсетей
- e-mail рассылок, рассылок в мессенджерах
- СМИ (рецензии, заметки, пресс-релизы)
- презентаций
* Разработаю Ваше уникальное торговое предложение
* Сформулирую призыв к действию
* Проанализирую Вашу целевую аудиторию
* Составлю контент-стратегию
Мои тексты увеличат ваши продажи минимум на 20 процентов.
Имею высшее экономическое образование.
Прошла двухмесячный курс "Профессия копирайтер" от Академии интернет-профессий Feedback:
- Мастер-класс от Стаса Гуревского, основателя агентства GrafMedia
- Мастер-класс от Марии Синюковой, автора самого большого блога о копирайтинге, журналиста.
- Мастер-класс от Натальи Дмитриевой, основателя онлайн-школы "Простой копирайтинг".