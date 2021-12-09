Alexandra_Mount

SMM-специалист
Меня зовут Александа. Мне 20 лет. Проживаю в городе Одесса.
Всегда похожу к проектам с максимальной вовлеченностью. Занимаюсь делом серьёзно или не занимаюсь им вообще. Постоянно слежу за трендами и обучаюсь только у лучших специалистов.
Услуги:
- Анализ целевой аудитории. Разбивка на сегменты, коммуникационная стратегия с каждым сегментом.
- Анализ конкурентного поля. Постоянный мониторинг активности конкурентов.
- Контент-стратегия. Создание рубрикатора, контент плана, проработка позиционирования и TOV, генерация идей, оформление постов, копирайтинг.
- Работа с блогерами и инфлюенсерами.
- Аналитика. Отслеживаю результаты работы, делаю выводы и даю рекомендации по вектору развития проекта.
- Сопровождение бренда в социальных сетях: ведения аккаунта, коммуникация с аудиторией, формирование лояльного комьюнити.
- Разработка комплексной smm-стратегии.
Контакты - 380 63 428 73 62 - для сотрудничества