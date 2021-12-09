Alexandra_Mount

SMM-специалист

Меня зовут Александа. Мне 20 лет. Проживаю в городе Одесса.

Всегда похожу к проектам с максимальной вовлеченностью. Занимаюсь делом серьёзно или не занимаюсь им вообще. Постоянно слежу за трендами и обучаюсь только у лучших специалистов.

Услуги:

Анализ целевой аудитории. Разбивка на сегменты, коммуникационная стратегия с каждым сегментом.

Анализ конкурентного поля. Постоянный мониторинг активности конкурентов.

Контент-стратегия. Создание рубрикатора, контент плана, проработка позиционирования и TOV, генерация идей, оформление постов, копирайтинг.

Работа с блогерами и инфлюенсерами.

Аналитика. Отслеживаю результаты работы, делаю выводы и даю рекомендации по вектору развития проекта.

Сопровождение бренда в социальных сетях: ведения аккаунта, коммуникация с аудиторией, формирование лояльного комьюнити.

Разработка комплексной smm-стратегии.

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Контакты - 380 63 428 73 62 - для сотрудничества