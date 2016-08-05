Alexandra_Travel

Привет! Меня Зовут Александра! Я - художник и иллюстратор. Рисую от руки и на планшете. Очень люблю векторную графику. Обращайтесь!)

Пользуюсь программами Adobe, очень люблю Illustrator. Работаю аккуратно, сроки исполнения зависят от сложности поставленных задач и обговариваются индивидуально. Мои векторные работы можно посмотреть в моем портфолио на http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?gallery_id=4184041. По всей дополнительной информации просьба обращаться в лс по почте [email protected].