Александра Садритдинова Alexandra_YAlexandra_Y
Здравствуйте.
Быстро, профессионально и качественно обработаю фотографию в Photoshop.
Изменение цвета, яркости, резкости, контраста;
Кадрирование;
Создание рамочек, коллажей, подписей;
Устранение дефектов и лишних объектов в кадре;
Художественная ретушь;
Удаление лишних объектов;
Добавление текста на фото;
Удаление или замена фона, удаление водяных знаков или ненужных объектов;
Ретушь портретов (прыщи, веснушки, шрамы);
Реставрация старых фотографий, удаление с фотографии лишних объектов и людей, удаление царапин, изломов, пятен;
Цветокоррекция старых выцветших фотографий.
Корректировки:
Я привыкла выполнять любую работу так, как я бы сделала ее для себя. Но если Вам что-то не понравится или есть какие-то правки, я буду вносить изменения пока мы с вами не достигнем согласия.
С уважением, Александра.
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