Профессионально и качественно выполню любую работу в Photoshop. Опыт работы 4 года

Здравствуйте.

Быстро, профессионально и качественно обработаю фотографию в Photoshop.

Изменение цвета, яркости, резкости, контраста;

Кадрирование;

Создание рамочек, коллажей, подписей;

Устранение дефектов и лишних объектов в кадре;

Художественная ретушь;

Удаление лишних объектов;

Добавление текста на фото;

Удаление или замена фона, удаление водяных знаков или ненужных объектов;

Ретушь портретов (прыщи, веснушки, шрамы);

Реставрация старых фотографий, удаление с фотографии лишних объектов и людей, удаление царапин, изломов, пятен;

Цветокоррекция старых выцветших фотографий.

Корректировки:

Я привыкла выполнять любую работу так, как я бы сделала ее для себя. Но если Вам что-то не понравится или есть какие-то правки, я буду вносить изменения пока мы с вами не достигнем согласия.

С уважением, Александра.