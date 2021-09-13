Alexandrachess7

Фрилансер,создание профессиональных дизайнов, написание статей,визитных карточек и т.п..

Выполняю работу быстро и качественно, так как имею расширенный кругозор во многих сферах деятельности, индивидуальный подход, огромное желание и креатив к выполнению поставленных задач и пожеланий клиента.Заинтересованность в высоком выполнении работы и довольных клиентах.