Alexandrir

Пишу тексты и занимаюсь рерайтингом.

Здравствуйте, Разрешите представиться. Меня зовут Александра, я любитель классической литературы, исторических романов, стихов, прозы и очень многих жанров русской и зарубежной литературы. Я способна писать уникальные по содержанию, стилистически и грамматически правильные тексты на любую тему в вашем репертуаре. Я внимательный и ответственный человек, который способен написать текст без грамматических ошибок, соответствующий всем вашим критериям.