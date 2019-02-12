Alexandrir

Александра Alexandrir

 
21 годРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Пишу тексты и занимаюсь рерайтингом.

Здравствуйте, Разрешите представиться. Меня зовут Александра, я любитель классической литературы, исторических романов, стихов, прозы и очень многих жанров русской и зарубежной литературы. Я способна писать уникальные по содержанию, стилистически и грамматически  правильные тексты на любую тему в вашем репертуаре. Я внимательный и ответственный человек, который способен написать текст без грамматических ошибок, соответствующий всем вашим критериям.