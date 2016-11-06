Alexandro199004

Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаюсь веб дизайном c 2011 года.
За это время накопил опыт в сфере дизайна и реализовал много проектов.
Со своей стороныя я гарантирую индивидуальный подход, порядочность, внимательность к вашим пожеланиям и критике, а так же выполнение работы в оговоренные сроки.
Я ДЕЛАЮ:
Дизайн сайтов (Интернет магазины, Landing Page (полный цикл работ), сайты визитки...)
Прототипирование
Полиграфию (Визитки, буклеты, флаеры...)
Логотипы, иконки
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Обсуждение проекта через ЛС на сервисе
2. Выбор меня в качестве исполнителя по проекту
3. Получение техзадания/заполненного
4. Определение стоимости и сроков исполнения
5. Безопасная сдлека или предоплата от 20 %
6. Разработка проекта
7. Согласование, доработка, окончательное утверждение проекта
8. Получение остальной оплаты и
9. Передача исходников
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
• Наличка
• Карточка Приват Банка
• Webmoney
КОНТАКТЫ:
Skype:
Тел: 095 340 19 53
Email: [email protected]