Alexandro199004

Александр Кузьмин Alexandro199004

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаюсь веб дизайном c 2011 года.

За это время накопил опыт в сфере дизайна и реализовал много проектов.

Со своей стороныя я гарантирую индивидуальный подход, порядочность, внимательность к вашим пожеланиям и критике, а так же выполнение работы в оговоренные сроки.

 

Я ДЕЛАЮ:

Дизайн сайтов (Интернет магазины, Landing Page (полный цикл работ), сайты визитки...)

Прототипирование

Полиграфию (Визитки, буклеты, флаеры...)

Логотипы, иконки

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

 

1. Обсуждение проекта через ЛС на сервисе

2. Выбор меня в качестве исполнителя по проекту

3. Получение техзадания/заполненного

4. Определение стоимости и сроков исполнения

5. Безопасная сдлека или предоплата от 20 %

6. Разработка проекта

7. Согласование, доработка, окончательное утверждение проекта

8. Получение остальной оплаты и

9. Передача исходников

 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

• Наличка

• Карточка Приват Банка

• Webmoney

 

КОНТАКТЫ:

Skype: 

Тел: 095 340 19 53

ЛС: vk.com/id10540241

Email: [email protected]