Alexanro

Александра Alexanro

 
31 годБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
3D character artist

Портфолио:

https://www.behance.net/alexalex248

https://www.artstation.com/user-2d64a0b46c2ee0ed

Zbrush, Blender, Substance Painter;

  • Low-Poly, Middle-Poly, Hi-Poly;
  • Топология, UV- разверстка, запекание карт;
  • Риггинг(основы);
  • Рендер
  • Знание анатомии, пропорции и движение тела;
  • Академический рисунок, знание колористики и компазиции;
  • Большой опыт в реалистичной скульптуры с натуры и по референсам;
  • Трепетное отношение к деталям;
  • Умение верно переводить концепт и идею;