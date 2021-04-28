3D character artist
Портфолио:
https://www.behance.net/alexalex248
https://www.artstation.com/user-2d64a0b46c2ee0ed
Zbrush, Blender, Substance Painter;
- Low-Poly, Middle-Poly, Hi-Poly;
- Топология, UV- разверстка, запекание карт;
- Риггинг(основы);
- Рендер
- Знание анатомии, пропорции и движение тела;
- Академический рисунок, знание колористики и компазиции;
- Большой опыт в реалистичной скульптуры с натуры и по референсам;
- Трепетное отношение к деталям;
- Умение верно переводить концепт и идею;
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