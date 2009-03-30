Журналистика, аналитическая журналистика, корпоративная журналистика

Опыт работы:

Период работы: С марта 2008 года по настоящее время

Должность: Заместитель главного редактора

В компании: Газета "Спасатель МЧС России", г. Москва

Ежедекадная газета МЧС России.

Должностные обязанности: Организация внутренней работы редакции, налаживание документооборота, налаживание связей с регионами, создание и ведение электронного архива и сайта издания.

Период работы: С апреля 2006 по декабрь 2007 года

Должность: Координатор проектов (Полная занятость)

В компании: MEDIACRAT, г. Москва

Издательский дом

Должностные обязанности: Координирование проектов, выпускаемых издательским домом. Основной проект: "Наш журнал" (внутрикорпоративное издание РУСАЛа). Написание и редактирование материалов для различных проектов издательского дома (направленность изданий: этническая, спортивная, внешнеполитическая, внутрикорпоративная). Специализировался на темах внутреннего и внешнего развития крупных корпораций, развитие рынков жилья, ипотеки, банковского сектора, биржевого рынка

Период работы: С июля 2005 по апрель 2006 года

Должность: Выпускающий редактор (Полная занятость)

В компании: ЗАО МЦФР, г. Москва

Издательский дом. Выпуск бераторов

Должностные обязанности: Подготовка материалов к печати, работа с группой выпуска

Период работы: С марта 2005 по июнь 2005 года

Должность: Ответственный секретарь (Полная занятость)

В компании: Газета "Российские биржевые вести", г. Москва

Еженедельная газета

Должностные обязанности: Макетирование номера, руководство группой выпуска, ведение и формирование редакционного портфеля, работа с внештатными авторами. (Издание закрыто в связи с прекращением финансирования).

Период работы: С декабря 2003 по март 2005 года

Должность: Заместитель главного редактора (Полная занятость)

В компании: Газета «Спасатель МЧС России»., г. Москва

Еженедельная газета

Должностные обязанности: Организация работы редакции, работа с региональными авторами, ведение новостного направления.

Период работы: С мая 2003 по сентябрь 2003 года

Должность: Обозреватель (Полная занятость)

В компании: Газета «Русский курьер», г. Москва

Ежедневная газета

Должностные обязанности: Ведение ежедневной телевизионной страницы. Анализ событий, происходящих на телевидении и прогноз их дальнейшего развития, интервью с ведущими телеменеджерами и телепродюсерами, руководителями программ, топ-ведущими, рассказ о новых программах, киносъемках и др. Определение концепции страницы, её ведение и наполнение.

Период работы: С ноября 2002 по апрель 2003 года

Должность: Главный редактор (Полная занятость)

В компании: Журнал "Цветочный клуб", г. Москва

Ежемесячный журнал

Должностные обязанности: Выведение журнала из кризиса. Набор нового персонала редакции, поиск новых авторов, работа со старыми авторами. Восстановление имиджа журнала и выведение его на рынок. Увеличение тиража журнала.

Работа прекращена в связи выполнением договорных обязательств - выведеением издания из кризиса.

Период работы: С января 2001 по декабрь 2002 года

Должность: Ответственный секретарь (Полная занятость)

В компании: Журнал «Телефорум», г. Москва

Ежемесячный журнал профессионального телевизионного сообщества

Должностные обязанности: Организация внутренней работы редакции, работа с авторами, руководство версткой номеров журнала, ведение архива журнала. Написание аналитических материалов о процессах, происходящих на российском телевидении и тенденции его развития, анализ рекламного рынка телевидение и прогнозы его развития. Печатался как в «Телефоруме», так и в других изданиях («Известия», ж-л «Среда» и т.д.)

Период работы: С октября 1999 по декабрь 2000 года

Должность: Обозреватель (Полная занятость)

В компании: Интернет-издание deadline.ru, г. Москва

Ежедневный сетевой ресурс

Должностные обязанности: Написание материалов о деятельности МЧС России, ведение ежедневной карты боевых действий в Чеченской республике

Период работы: С марта 1997 по октябрь 1999 года

Должность: Корреспондент (Полная занятость)

В компании: Газета "Труд", г. Москва

Ежедневная газета

Должностные обязанности: Выезд в зону чрезвычайных ситуаций, написание репортажей оттуда, написание материалов о деятельности МЧС России, написание материалов о происшествиях и терактах.

Период работы: С апреля 1994 по март 1997 года

Должность: Ведущий специалист пресс-службы (Полная занятость)

В компании: МЧС России, г. Москва

Федеральное министерство

Должностные обязанности: Работа со СМИ, участие в акциях, направленных на создание имиджа МЧС России, создание и ведение видеоархива, создание имиджевых видеороликов о деятельности МЧС России. Работа в зонах чрезвычайных ситуаций: вывоз представителей СМИ в зону ЧС, информирование СМИ о ходе поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Более ранний опыт работы в резюме не указан, но при необходимости могу представить более подробные сведения об этом периоде (1992 – 1997 гг). Кроме того, имеется опыт работы на телевидении: сделано несколько программ и документальных телефильмов, некоторое время работал режиссером монтажа.

Образование

Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Дата окончания: Июнь 1999 года

Факультет: Журналистики

Специальность: Журналист