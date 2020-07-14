Alexbayman

Александр Бауман Alexbayman

 
23 годаРоссия/Томск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Нужна реклама в ВКонтакте? Не можете найти копирайтера? Умею всё в одном лице. Работая с ТЗ и без него. Обращайтесь)

 - Настройкой таргетированной рекламы ВКонтакте 

- Рерайт и копирайт ваших текстов 

- Написание продающих  текстов для лендингов 

- Работа с фотографиями в Photoshop 

- Ведения вашего аккаунта или групп ВК, Instagram. 

- Разработка контент- стратегии 

- Аудит сообщества - анализ вашего сообщества или аккаунта на способность продавать с дальнейшими советами по увеличению продаж 