Alexbayman

Нужна реклама в ВКонтакте? Не можете найти копирайтера? Умею всё в одном лице. Работая с ТЗ и без него. Обращайтесь)
- Настройкой таргетированной рекламы ВКонтакте
- Рерайт и копирайт ваших текстов
- Написание продающих текстов для лендингов
- Работа с фотографиями в Photoshop
- Ведения вашего аккаунта или групп ВК, Instagram.
- Разработка контент- стратегии
- Аудит сообщества - анализ вашего сообщества или аккаунта на способность продавать с дальнейшими советами по увеличению продаж
Действие аккаунта приостановлено!