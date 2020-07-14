Alexbayman

Нужна реклама в ВКонтакте? Не можете найти копирайтера? Умею всё в одном лице. Работая с ТЗ и без него. Обращайтесь)

- Настройкой таргетированной рекламы ВКонтакте

- Рерайт и копирайт ваших текстов

- Написание продающих текстов для лендингов

- Работа с фотографиями в Photoshop

- Ведения вашего аккаунта или групп ВК, Instagram.

- Разработка контент- стратегии

- Аудит сообщества - анализ вашего сообщества или аккаунта на способность продавать с дальнейшими советами по увеличению продаж