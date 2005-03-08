Верстка и дизайн сайтов
Приветствую!
Если хочешь себе крутой и функциональный сайт, или может красивый и манящий внешний вид для сайта, то тебе ко мне!
Работаю не один год в своей сфере, принимаю заказы разной сложности, свободен для оформления почти каждый день, а за качество моих работ говорят мои оценки и заказчики)
так чего ты ждешь заказжи себе крутой сайт для бизнеса и качество не застваит себя долго ждать.
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
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$19/час
от $33от 2 дней
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