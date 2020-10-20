Привет

Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер из Гомеля. Мне 29 лет, я папа в декрете))

Дизайном занимаюсь относительно недавно, но с большим желанием развиваться в этом направлении профессионально.

В 2018 году прошел базовый курс Photoshop.

В 2019 году прошел курс создания иллюстраций в Adobe Ilustrator от студии BrushGuru.

Весной 2020 прошел курс "UI/UX Веб-дизайн и разработка мобильных приложений" в IT Academy при Парке высоких технологий.

Владею такими инструментами как Adobe Illustrator, Photoshop. Макеты сайтов делаю в Figma.

При необходимости могу сделать простейшее прототипирования.

Вежлив в общении и внимателен к клиентам.

Буду рад с Вами сотрудничать.