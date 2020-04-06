AlexeiBanchuk

Об этом кворке
1. При заказе вы получите исходник в формате Photoshop по окончанию работы.
2. Правки в дизайн: вы можете комментировать работу на любом этапе и вносить правки в проект, при условии четкого описания, что добавить/изменить в дизайне.
3. Консультации на всех этапах проекта и далее.
Внимание!
1. Дизайн не будет переделываться после того, как работа будет завершена.
2. В стоимость дизайна не входит верстка.
3. Я делаю работу только в Photoshop.
4. Версия макета сайта для телефонов не входит в стоимость.
Нужно для заказа:
Желаемые цвета.
Целевая аудитория сайта и целевое действие (заполнить форму, оставить контакты, положить товар в корзину)
Сайт, который вам нравится (подобие того, что должно получиться)
Желательно предоставить контент, который вы хотите видеть на сайте (фотографии, описание услуги или товара).
Какие разделы должны присутствовать.