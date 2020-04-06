AlexeiBanchuk

Ценю свое время и время заказчика

Об этом кворке

1. При заказе вы получите исходник в формате Photoshop по окончанию работы.

2. Правки в дизайн: вы можете комментировать работу на любом этапе и вносить правки в проект, при условии четкого описания, что добавить/изменить в дизайне.

3. Консультации на всех этапах проекта и далее.

Внимание!

1. Дизайн не будет переделываться после того, как работа будет завершена.

2. В стоимость дизайна не входит верстка.

3. Я делаю работу только в Photoshop.

4. Версия макета сайта для телефонов не входит в стоимость.

Нужно для заказа:

Желаемые цвета.

Целевая аудитория сайта и целевое действие (заполнить форму, оставить контакты, положить товар в корзину)

Сайт, который вам нравится (подобие того, что должно получиться)

Желательно предоставить контент, который вы хотите видеть на сайте (фотографии, описание услуги или товара).

Какие разделы должны присутствовать.