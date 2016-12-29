Доработка логотипа
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Необходимо доработать логотип (см. прикрепленный файл)Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать существующий логотип в 3д.3D-графика21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $5
Записать приветствие компании: "Здравствуйте. Вас приветствует онлайн-гипермаркет "название компании". Ваш звонок важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа консультанта."Озвучивание38 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить панель характеристик товара, создать под категории основного меню, добавить 14 товаровИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Необходимо настроить панель характеристик товара, создать под категории основного меню, добавить 14 товаровИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $3
Необходимо написать статью на заглавную страницу о интернет-магазине наручных часов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $4
Необходимо написать оптимизированную статью с большим количеством ключей для интернет-магазина наручных часов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
цвет логотипа - синий (и сочетающиеся с синим цвета только не желтый) Логотип должен содержать само название (домен) и внизу надпись (интернет-магазин автозапчастей)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад