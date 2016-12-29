AlexeiMel

Алексей Мелешкин AlexeiMel

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexius90e
Алексей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$5
10 баллов
6 лет назад
Доработка логотипа
Отлиный заказчик, четкая постановка задачи, отличная коммуникабельность, рекомендую
Алексей, очень крут! Очень понравилось с ним работать. Я сам не знал как хочу доработать логотип. Алексей на выбор сделал 6 логотипов, все очень понравились.
Ответный отзыв
ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Оптимизированная статья
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!
Статья понравилось.
Ответный отзыв
sumolex
41 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Настройка интернет-магазина опенкарт
Opencart
Доволен работой с Алексеем, очень хороший заказчик! Однозначно рекомендую!
Сотрудничеством с Александром очень доволен. Работа выполнена на 100%, всегда на связи. Очень хороший специалист.
Ответный отзыв
Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Статья для интернет-магазина
Все отлично. Четко поставлена задача, разумные правки и быстрая оплата готового проекта.
Текст понравился. Все пожелания учтены.Рекомендую.
Ответный отзыв
mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа для интернет-магазина
Алексей вежливый и ответственный заказчик. Работа была оплачена в полном обьеме.
Рекомендую данного исполнителя, логотип для интернет-магазина был выполнен в срок, учтены все пожелания.
Ответный отзыв