Бухгалтер

- Ведение бухгалтерского и налогового учёта ООО и ИП в 1С: Бухгалтерия 8.3

- Ведение кадрового учёта в 1С:ЗУП

- Кассовые и банковские операции, клиент-банк

- Эквайринг, ОФД

- Работа с УСН, ЕНВД, Патент

- Начисление заработной платы

- Подача отчётности в налоговые органы по ТКС

- Первичная документация

- Поступление оборудования, принятие к учёту основных средств

- Оприходование и передача материалов в эксплуатацию

- Проведение банковских операций

- Акты сверок с контрагентами

- Контроль отражения сумм НДС и наличия оригиналов счетов-фактур в Книге

покупок и Книге продаж

- Работа с ОСНО

- Отчёты производства за смену, списание материалов согласно спецификации