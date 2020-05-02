Бухгалтер
- Ведение бухгалтерского и налогового учёта ООО и ИП в 1С: Бухгалтерия 8.3
- Ведение кадрового учёта в 1С:ЗУП
- Кассовые и банковские операции, клиент-банк
- Эквайринг, ОФД
- Работа с УСН, ЕНВД, Патент
- Начисление заработной платы
- Подача отчётности в налоговые органы по ТКС
- Первичная документация
- Поступление оборудования, принятие к учёту основных средств
- Оприходование и передача материалов в эксплуатацию
- Проведение банковских операций
- Акты сверок с контрагентами
- Контроль отражения сумм НДС и наличия оригиналов счетов-фактур в Книге
покупок и Книге продаж
- Работа с ОСНО
- Отчёты производства за смену, списание материалов согласно спецификации
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