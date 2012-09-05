Переводы с чешского языка и обратно текстов любой тематики

Осуществляю квалифицированные переводы с чешского языка и обратно текстов любой тематики. Качественно и в короткие сроки.

Чешский язык изучал в Институте языковой и профессиональной подготовки Карлова университета в Праге.

Имею сертификат подтверждающий владение чешским языком на уровне B2 согласно CEFR (Common European Framework of Reference).

Опыт перевода различных технических текстов, научных статей, разного рода материалов для туристических сайтов, а также деловых писем.