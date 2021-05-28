Alexey10

Алексей Alexey10

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery.

Skype:  oachkasov2;     

E-mail:  [email protected];

Мои умения и навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
  • и др.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный контакт с заказчиком.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.