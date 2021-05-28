Профессиональная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery.
Skype: oachkasov2;
E-mail: [email protected];
Мои умения и навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- и др.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт с заказчиком.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.