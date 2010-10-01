Необходимо немного переделать диплом на тему Компьютерная терминология как особая терминосистема(на примере составления словаря компьютерных терминов). Диплом готов,но нужно переделать первую главу.Она посвящена составлению словарей а нужно сделать так,чтобы была раскрыта тема терминосистемы. Практика также в наличии. Нужно ...
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- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Требуется перевести 16 страниц текста на русский язык. Тематика-облачные вычисления. Перевод должен быть более менее качественный. Прикрепляю файл для перевода(с 19 страницы и до конца).Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно составить программу следующего типа: В программе присутствуют различные символы,слова,например :Лёша,светлый,25,тёмный,лет,белый,чёрный и т.д.. Среди этих слов надо чтобы программа искала и выводила на экран: 1)Синонимы 2)Антонимы 3)И из этих слов надо чтобы программа составила предложения. Слова вы выбираете сами) Вот впринципе и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
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