Alexey14

Алексей Нейров Alexey14

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Комп. терминология как особая терминосистема

    $50

    Необходимо немного переделать диплом на тему Компьютерная терминология как особая терминосистема(на примере составления словаря компьютерных терминов). Диплом готов,но нужно переделать первую главу.Она посвящена составлению словарей а нужно сделать так,чтобы была раскрыта тема терминосистемы. Практика также в наличии. Нужно ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод текста с английского на русский язык

    $30

    Требуется перевести 16 страниц текста на русский язык. Тематика-облачные вычисления. Перевод должен быть более менее качественный. Прикрепляю файл для перевода(с 19 страницы и до конца).

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Проект в C++

    Нужно составить программу следующего типа: В программе присутствуют различные символы,слова,например :Лёша,светлый,25,тёмный,лет,белый,чёрный и т.д.. Среди этих слов надо чтобы программа искала и выводила на экран: 1)Синонимы 2)Антонимы 3)И из этих слов надо чтобы программа составила предложения. Слова вы выбираете сами) Вот впринципе и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Anders_Schultz
Андрей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Комп. терминология как особая терминосистема
Спасибо за заказ!
Отличная работа за пару дней! Выполнено в срок,всё сделано по ГОСТу. Буду рекомендовать всем знакомым)
Ответный отзыв
Irysja23_love
Ирина 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$25
8 баллов
12 лет назад
Перевод текста с английского на русский язык
Хороший заказчик! Ротобу оплатил сразу после проверки (через полчаса). Ему можно доверять.
Отличный перевод с английского языка! сложная тематика. выполнено в кратчайшие сроки.
Ответный отзыв